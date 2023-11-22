В России и Швеции совместно ищут лекарство от тропической лихорадки денге

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые России и Швеции работают над созданием препарата для лечения тропической лихорадки денге, лекарства от которого пока не существует. В течение трех-пяти лет исследователи рассчитывают выявить соединение, которое будет препятствовать проникновению вируса в клетку, рассказал журналистам заведующий лабораторией структурной биологии, замдиректора по научной работе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Александр Ломзов.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Вирус-возбудитель лихорадки переносят самки комаров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое может вызвать потенциально смертельные осложнения.

"Вирус Денге - этот вирус из того же семейства, что вирус клещевого энцефалита, и от которого лекарственного терапевтического соединения на данный момент не существует, соответственно, мы ведем исследования, нацеленные на то, чтобы найти ингибитор, найти лекарство против этого вируса", - сказал Ломзов.

В исследовании участвуют сотрудники ИХБФМ СО РАН, Института биоорганической химии РАН в Москве и Шведского университета сельскохозяйственных наук.

По его словам, ученым удалось уточнить структуру белка - сериновой протеазы, - который необходим вирусу, чтобы проникнуть в клетку. Ранее, по словам ученого, структура фермента была определена неверно. Задача ученых - найти молекулу, которая будет встраиваться в белок и ингибировать его (подавлять его активность). "Если мы заингибируем эту протеазу, вирус не сможет собраться [в клетке], и не будет возможности у вируса реплицироваться", - пояснил он.

"Задача на следующий год стоит - осуществить компьютерный поиск таких ингибиторов", - сказал Ломзов.