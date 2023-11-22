Эксперт считает, что университетские стартапы в России нуждаются в защите

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Развитие университетских стартапов, которые на определенном этапе сталкиваются с нормативными барьерами, требует расширения поддержки в части защиты их интересов, которую мог бы осуществлять условный стартап-омбудсмен или другие специалисты с теми же функциями. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"Практически все университетские стартапы, которые начинают чуть-чуть подрастать, сталкиваются с тяжелой ситуацией взаимодействия с регуляторами: отраслевое министерство, региональные структуры. Это очень тяжело. Иногда больше 50% барьеров носит именно нормативный или квазинормативный, "чиновничий" характер. <…> В будущем, мне кажется, нам очень нужна функция условного стартап-омбудсмена для университетских стартапов", - сказал Песков на Всероссийском форуме технологического предпринимательства в Москве.

"Не знаю, как именно она должна быть организована, но сама функция [стартап-омбудсмена] нужна", - добавил он.

Конференция проходит 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. В ней участвуют лидеры университетских стартапов, а также представители российских вузов, институтов развития и крупного бизнеса.

Всероссийский форум технологического предпринимательства является флагманским событием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", реализуемого Минобрнауки РФ при участии институтов развития. Около 70 тыс. студентов уже прошли тренинги предпринимательских компетенций, 280 тыс. - развили свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских точек кипения". Начали работу 22 университетские стартап-студии. По грантовой программе "Студенческий стартап" в 2022-2023 годах 2 500 проектов получают по 1 млн рублей. Для частных инвесторов действует программа возмещения части инвестиций в университетский стартап.