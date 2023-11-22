В Индии заявили о заинтересованности в расширении участия в научных проектах в Арктике

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Индии заинтересованы в расширении своего участия в совместных проектах и исследованиях в Арктике. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая на открытии второго бизнес-форума сотрудничества Индии с государствами Северной Европы и Балтии.

Как напомнил министр, "Индия является наблюдателем в Арктическом совете". "Она заинтересована в дальнейшем увеличении своего участия в совместных проектах исследований и разработок, а также в изучении возможностей добычи редкоземельных металлов, воды, в сотрудничестве в сферах телекоммуникаций, науки, технологий, инноваций", - сказал он.

По его словам, после запуска миссии "Чандраян-3" и успешного прилунения ее модуля мир увидел научно-технический потенциал Индии. "Учитывая быструю трансформацию космических технологий, важность стартовых площадок в арктическом регионе, коммерциализация космического и геопространственного секторов в Индии могут стимулировать государственно-частное сотрудничество", - уверен Джайшанкар.

23 августа спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" "Викрам" успешно прилунился в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне (после СССР, США и Китая). Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян", который 2 сентября завершил научную программу.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В настоящее время председательство находится у Норвегии. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех 9 регионах Арктической зоны РФ.