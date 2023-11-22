{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Индии заявили о заинтересованности в расширении участия в научных проектах в Арктике

Страна заинтересована в увеличении своего участия в проектах исследований, изучении добычи редкоземельных металлов, воды, в сотрудничестве в сферах телекоммуникаций, науки, технологий, инноваций

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Индии заинтересованы в расширении своего участия в совместных проектах и исследованиях в Арктике. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая на открытии второго бизнес-форума сотрудничества Индии с государствами Северной Европы и Балтии.

Как напомнил министр, "Индия является наблюдателем в Арктическом совете". "Она заинтересована в дальнейшем увеличении своего участия в совместных проектах исследований и разработок, а также в изучении возможностей добычи редкоземельных металлов, воды, в сотрудничестве в сферах телекоммуникаций, науки, технологий, инноваций", - сказал он.

По его словам, после запуска миссии "Чандраян-3" и успешного прилунения ее модуля мир увидел научно-технический потенциал Индии. "Учитывая быструю трансформацию космических технологий, важность стартовых площадок в арктическом регионе, коммерциализация космического и геопространственного секторов в Индии могут стимулировать государственно-частное сотрудничество", - уверен Джайшанкар.

23 августа спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" "Викрам" успешно прилунился в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне (после СССР, США и Китая). Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян", который 2 сентября завершил научную программу.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В настоящее время председательство находится у Норвегии. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За два года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех 9 регионах Арктической зоны РФ.

Теги
ИндияРоссияАрктика сегодня
В Индонезии ученые РАН открыли новый вид крупной бабочки
Он получил название Ambulyx labuanensis и, скорее всего, встречается только на Малых Зондских островах, рассказал ТАСС младший научный сотрудник ФИЦКИА УрО РАН Виталий Спицын
Читать полностью