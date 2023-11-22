МГУ и ОИЯИ договорились о расширении сотрудничества в исследованиях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) подписали соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества в таких областях исследований, как физика элементарных частиц и атомного ядра, изучение живых систем, а также в разработке методов лечения онкозаболеваний и ряде других направлений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Документ предполагает сотрудничество в расширении деятельности созданного в Дубне филиала МГУ, совместное развитие инфраструктуры и научных проектов, организацию обучения преподавателей и научных сотрудников.

"Среди научных приоритетов соглашения - исследования по физике элементарных частиц и атомного ядра, <…> а также астрофизические исследования в космических экспериментах, исследования в области живых систем, <…> медико-биологические и клинические исследования методов адронной и мишенной терапии онкологических заболеваний [и другие]", - говорится в сообщении.

Стороны также будут развивать исследования в области вычислительной математики и вычислительной физики. Ректор МГУ Виктор Садовничий сказал о том, что в этих работах может быть задействован суперкомпьютер "МГУ-270", открытие которого состоялось 1 сентября. Со стороны ОИЯИ в церемонии подписания документа принял участие директор института Григорий Трубников.

"Нас связывает длительная история сотрудничества, у истоков которого стояли выдающие отечественные физики - профессора МГУ, а также будущее - основанный в прошлом году филиал Московского университета в Дубне. Наша общая задача состоит в обеспечении национального технологического развития, реализации прорывных научных исследований, а также подготовки для этого высокопрофессиональных кадров. Подписание соглашения - это историческое событие", - считает Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.