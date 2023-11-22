Экспедиция Сибирского отделения РАН задаст новые мировые стандарты деятельности в Арктике

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения (СО) Российской академии наук, посвященная исследованию биоразнообразия, сможет задать новые мировые стандарты деятельности в Арктике. Также исследования стали вехой в технологическом развитии страны, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на круглом столе "Большая научная экспедиция".

"Важно, что решаются задачи совершенствования технологий работы в Арктике по самым современным стандартам. Более того, скажу, что мы не просто подтягиваемся, а я не сомневаюсь, что будем задавать новые мировые стандарты деятельности за полярным кругом. Если дальше будем продолжать, то нет сомнения, что к этому придем", - сказал Котюков.

По его словам, в работу экспедиции вовлекаются не только ведущие ученые, но и молодежные лаборатории, которые создает Российская академия наук вместе с Минобрнауки России. Исследования также являются частью программы научно-технологического развития Красноярского края.

"Экспедиция - это новая веха не просто в изучении Таймыра, а вообще новая веха в вопросе технологического развития страны. <…> Приветствую, что компания "Норильский никель" обратилась за партнерством в Сибирское отделение РАН. Вижу, что это партнерство живет и развивается уже не один год, и не сомневаюсь, что результаты, безусловно, станут основой не просто дальнейшего развития институтов Сибирского отделения, но и лягут в основу развития компании", - добавил губернатор.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.