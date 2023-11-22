На Дальнем Востоке разработали первый отечественный стимулятор против тремора

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Производство первого российского противотреморного нейростимулятора, который не требует вживления в тело пациента, разработали в Дальневосточном федеральном университете(ДВФУ). Первые испытания устройства повели на пациентах с болезнью Паркинсона, а серийное производство и продажу планируется начать через два года, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ДВФУ активно работают над прототипом противотреморного неинвазивного нейростимулятора и уже провели несколько испытаний на пациентах с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором. Первые результаты показали, что отечественное устройство снижает тремор до 80% в отдельных случаях и при дальнейшей положительной динамике сможет заменить зарубежные аналоги. <…> После полного комплекса испытаний ученые планируют выпустить предсерийный образец, уменьшив размер до наручных часов и оптимизировав алгоритм стимуляции. Отечественный нейростимулятор выйдет на рынок после всех процедур медицинской регистрации ориентировочно через два года", - сообщили в пресс-службе.

Первый отечественный прототип специализированного нейростимулятора протестировали пять пациентов. Датчики устройства крепят на руку, а импульсы передаются через кожу, что позволяет подавить тремор без хирургического вмешательства. Само устройство крепится на предплечье и ощущается как телефон при пробежке. Параллельно идет работа над прототипом в виде браслета, чтобы пациентам было удобно применять устройство в повседневной жизни.

По словам биоинженера Лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины ДВФУ Александра Артеменко, положительная динамика прослеживается, но тремор снижается в каждом случае по-разному. Ведущий нейрохирург Медицинского комплекса ДВФУ Артур Биктимиров уточнил, что в мире существует только один западный аналог, производимый в США. Сейчас тремор можно подавить с помощью таблеток, которые не всегда эффективны, или операций. Разработка противотреморного неинвазивного нейростимулятора проводится при поддержке программы "Приоритет 2030" ДВФУ.