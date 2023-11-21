В Перми нашли способ очистки почвы от агрохимикатов с помощью бактерий

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета нашли способ очистки сельскохозяйственных почв от агрохимикатов, использующихся для уничтожения сорняков, с помощью бактерий. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"Гербициды часто используются для уничтожения нежелательной растительности в садоводстве и возле промышленных объектов, например, на аэродромах, железных дорогах, в водоемах. Они обладают способностью проникать в ткани и клетки растений, что приводит к их гибели. Однако гербициды содержат множество токсичных компонентов, которые могут проникать также и в почву, и воду, загрязняя их на долгие годы. В то же время микроорганизмы различных видов при своем росте на питательной среде способны разрушать агрохимикаты. Так, если объединить возможности отдельных групп бактерий, то их способность поглощать органические вещества в разы увеличивается", - рассказали в университете.

Ученые ПНИПУ отобрали четыре штамма бактерий из почв, которые подвергались воздействию гербицидов. Затем все культуры микроорганизмов пересеяли на питательную среду из химикатов. Как пояснили исследователи, чем больше химикатов поглощают бактерии, тем большей скоростью роста обладают. А скорость роста и развития бактерий ученые оценивали по показателям плотности и удельной скорости роста. "Чтобы изучить эффективность комбинации культур, мы приготовили из них суспензии в растворе хлорида натрия. Этот материал в разном соотношении каплями вводили в среды с гербицидом (1:1, 1:2, 2:1). Также измеряли основные показатели. Наилучшим взаимодействием культур, при котором удельная скорость роста выше, оказалось соотношение Н1 и Н3 как 1:2", - рассказала кандидат химических наук, доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Галина Козлова.

По словам исследовательницы, результаты доказывают, что соединение разных культур бактерий в два раза увеличивает их способность разрушать вредные химические вещества. "Исследования такого рода перспективны и вносят уникальный вклад в разработку препаратов для очистки почв и воды. Это значительно сократит токсичное воздействие гербицидов на экологию, что в свою очередь понизит риски возникновений многих заболеваний, таких как рак, диабет, бесплодие и другие", - отметили в университете.

Статья с результатами исследования ученых опубликована в журнале "Химия. Экология. Урбанистика", том 1 за 2023 год. Работа была выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". В 2021 году ПНИПУ стал обладателем гранта "Приоритет 2030" на сумму 100 млн рублей.