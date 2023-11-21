В Тамбовской области разработали прибор для изучения свойств горных пород

ТАСС, 21 ноября. Ученые научно-исследовательского института "Нанотехнологии и наноматериалы" на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина разработали новый прибор для изучения характеристик горных пород, который способен строить корректные геомеханические модели скважин и месторождений. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника НИИ Александр Тюрин.

По информации ученых, приборов данного типа в России не производится. За рубежом есть аналоги, но они отличаются по многим параметрам. Кроме того, существует проблема с поставками. Разработка ученых будет превосходить аналоги в размерном диапазоне измерений от нанометров до миллиметров.

"Хоть прибор и является универсальным, использовать его будут преимущественно для проведения научных и прикладных исследований. С помощью прибора можно исследовать физико-механические свойства различных материалов несколькими методами. В первую очередь он предназначен для непрерывного профилирования физико-механических свойств композитных материалов и кернов горных пород с оценкой предела прочности на сжатие, твердости и модуля Юнга", - рассказал Тюрин.

Оборудование предназначено для лабораторий и научно-исследовательских центров, занимающихся исследованиями различных материалов в области физического материаловедения, а также осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазовой отрасли, в частности, занимающихся вопросами геологии, геофизики, разведкой недр. Прибор может быть интересен и вузам России, осуществляющим подготовку и переподготовку специалистов по этим направлениям.

Разработка выполняется благодаря стратегическому проекту ТГУ имени Г. Р. Державина "Научное приборостроение" программы "Приоритет 2030". Экспертный совет при Министерстве науки и высшего образования России по отечественному приборостроению гражданского назначения рассмотрел более 400 заявок ученых со всей страны. А для включения в федеральный проект отобрали 10 лучших предложений, одним из которых стала разработка ТГУ имени Г. Р. Державина. Окончательное решение относительно реализации проекта должны принять до конца 2023 года.