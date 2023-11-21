{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тамбовской области разработали прибор для изучения свойств горных пород

Как уточнил замначальника НИИ Александр Тюрин, с помощью прибора можно исследовать физико-механические свойства различных материалов несколькими методами

ТАСС, 21 ноября. Ученые научно-исследовательского института "Нанотехнологии и наноматериалы" на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина разработали новый прибор для изучения характеристик горных пород, который способен строить корректные геомеханические модели скважин и месторождений. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника НИИ Александр Тюрин.

По информации ученых, приборов данного типа в России не производится. За рубежом есть аналоги, но они отличаются по многим параметрам. Кроме того, существует проблема с поставками. Разработка ученых будет превосходить аналоги в размерном диапазоне измерений от нанометров до миллиметров.

"Хоть прибор и является универсальным, использовать его будут преимущественно для проведения научных и прикладных исследований. С помощью прибора можно исследовать физико-механические свойства различных материалов несколькими методами. В первую очередь он предназначен для непрерывного профилирования физико-механических свойств композитных материалов и кернов горных пород с оценкой предела прочности на сжатие, твердости и модуля Юнга", - рассказал Тюрин.

Оборудование предназначено для лабораторий и научно-исследовательских центров, занимающихся исследованиями различных материалов в области физического материаловедения, а также осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазовой отрасли, в частности, занимающихся вопросами геологии, геофизики, разведкой недр. Прибор может быть интересен и вузам России, осуществляющим подготовку и переподготовку специалистов по этим направлениям.

Разработка выполняется благодаря стратегическому проекту ТГУ имени Г. Р. Державина "Научное приборостроение" программы "Приоритет 2030". Экспертный совет при Министерстве науки и высшего образования России по отечественному приборостроению гражданского назначения рассмотрел более 400 заявок ученых со всей страны. А для включения в федеральный проект отобрали 10 лучших предложений, одним из которых стала разработка ТГУ имени Г. Р. Державина. Окончательное решение относительно реализации проекта должны принять до конца 2023 года.

Теги
РоссияТамбовская область
"Роснефть": ископаемая органика в породах Восточной Сибири поможет в поиске месторождений
Специалисты компании впервые обнаружили следы ископаемых бактерий и губок в отложениях кембрия в разрезах скважин Восточной Сибири
Читать полностью