"Роснефть": ископаемая органика в породах Восточной Сибири поможет в поиске месторождений

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Роснефти" впервые обнаружили следы ископаемых бактерий и губок в разрезах скважин Восточной Сибири в отложениях кембрия (570-500 млн лет назад). Бактериальные и губковые сообщества могли за сотни миллионов лет превратиться в нефтематеринские породы, это открытие позволит точнее локализовать залежи нефти и газа, сообщается на сайте нефтяной компании.

"Специалисты НК "Роснефть" впервые диагностировали бактериальные и губковые сообщества (каркасы) в разрезах скважин Восточной Сибири в отложениях кембрия - первого геологического периода палеозойской эры. Открытие имеет большое значение для разведки и поиска нефтяных и газовых месторождений - оно поможет точнее локализовать залежи углеводородов", - говорится в сообщении.

Бактериально-губковые каркасы обнаружили специалисты научного центра компании в Тюмени в процессе описания керна и изучения петрографических шлифов - тонких пластин горных пород или минералов. Ранее подобные сообщества были описаны лишь в кембрийских породах Китая и Северной Америки.

"Обширные колонии губок кембрийского периода были распространены 570-500 млн лет назад на небольших глубинах и являлись более крупными и многочисленными, чем современные представители этого биологического вида. За сотни миллионов лет сообщества губок и бактерий под действием давления и температуры превратились в карбонатные нефтематеринские породы, которые сегодня являются перспективными объектами поиска и добычи", - рассказали в компании.