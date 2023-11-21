Глава Курчатовского института высоко оценил научное соглашение Москвы и Душанбе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назвал масштабным соглашение между Россией и Таджикистаном о научном и научно-техническом сотрудничестве.

"Вы знаете, соглашение масштабное, - отметил Ковальчук в комментарии телеканалу "Известия". - Оно с одной стороны как бы рамочное, оговаривается широкий круг вопросов сотрудничества, но в нем есть два конкретных пункта".

Он напомнил, что Республика Таджикистан сейчас вступает в Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК. "При этом они становятся еще одним членом - там есть уже Россия, Белоруссия, Узбекистан плюс Иран вступил. И теперь Таджикистан. То есть, это уже серьезная международная организация", - объяснил руководитель института. Вторым важным пунктом сотрудничества он назвал планы по открытию филиала Курчатовского института в республике.

Ковальчук подчеркнул, что у Таджикистана и России на данный момент идет "очень глубокое интеграционное взаимодействие по совершенно конкретным направлениям" в области науки. Он упомянул также, что российская сторона пригласила коллег из республики на III Конгресс молодых ученых, который пройдет в "Сириусе" 28-30 сентября. "То есть, мне кажется, дела двигаются, и есть большая заинтересованность с обеих сторон в таком углублении этого двустороннего сотрудничества, которое фактически вырастает в многостороннее", - резюмировал глава Курчатовского института.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон 21-22 ноября находится с официальным визитом в РФ.