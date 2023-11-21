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Эксперт заявил, что России нужна единая система мониторинга солнечной активности

Крупный катаклизм на Солнце может навредить работе технологий в космосе и на Земле фактически во всех сферах промышленности, считает директор Центра системного проектирования Сколтеха Татьяна Подладчикова

МОСКВА, 21 ноября /ТАСС/. Национальная система мониторинга солнечной активности необходима в России для снижения риска аварийных ситуаций с космическими аппаратами, а также для контроля в электроэнергетической, транспортной и нефтегазовой отраслях, считает директор Центра системного проектирования Сколтеха Татьяна Подладчикова.

"Крупное солнечное событие может повредить работе наших технологий в космосе и на Земле фактически во всех сферах промышленности, это и электроэнергетика, авиалинии, спутники, транспорт, нефтяные компании, аварийные службы. И если какие-то технологии в космосе и на Земле, на которые мы все больше и больше полагаемся в нашей повседневной жизни, выходят из строя, то мы будем к этому очень чувствительны", - сказала ТАСС Подладчикова.

Она отметила, что такая система необходима не только для решения прикладных задач, но и в сфере фундаментальной науки. "Проекты создания национальной системы мониторинга солнечной активности необходимы не только для разработки отечественных космических аппаратов, технологий и получения данных, но и должны быть направлены на решение передовых научных задач физики Солнца и солнечно-земных связей. Думаю, что на предстоящем в Сириусе конгрессе молодых ученых мы будем обсуждать и эту актуальную тему", - сказала директор Центра системного проектирования Сколтеха.

Для мониторинга могут применяться как масштабные космические миссии с уникальными инструментами на борту, так и миссии на малых космических аппаратах. Это обеспечит рекордное пространственное изучение Солнца, солнечной короны, ее нагрева и солнечных вспышек. Также выведение спутников позволит проводить уникальные эксперименты с высоким временным разрешением и точностью измерений в солнечном ветре, магнитосфере Земли, исследования магнитного пересоединения и полярных сияний. Сегодня по всем этим задачам ведется активная работа, отметила Подладчикова.

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.

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