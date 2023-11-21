ЛЭТИ запустил неделю математики и физики в Сенегале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" совместно с Россотрудничеством запустил проект "Российская неделя математики, физики и компьютерных наук" в Сенегале. В мероприятиях примут участие 200 старшеклассников из ведущих лицеев столицы государства - Дакара, а также Тиеса и Бамбея, сообщила ТАСС проректор по международной деятельности СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Анастасия Минина.

"Мы в ЛЭТИ уделяем большое внимание международной повестке, работая с индустриальными партнерами, в интересах которых выстраиваем такое взаимодействие. Начинаем мы данную работу со школьной скамьи и включаемся в подготовку школьников по всему миру, которые в дальнейшем станут студентами российских университетов. В таком формате организована работа и в Сенегале. Школьники страны включены в подготовку по математике, физике и информатике, что позволит им в дальнейшем выбрать российский университет и хорошо осваивать вузовскую программу", - рассказала Минина.

В Дакаре мероприятия пройдут на базе столичного лицея Джона Ф. Кеннеди. В течение недели для старшеклассников будут проводить лекции, квесты, занятия по технологиям виртуальной и дополненной реальности, основам математической топологии, современным цифровым инструментам, а также по основным физическим законам, включающим практики и эксперименты по термодинамике, электричеству и магнетизму.

Многие из участников осваивают русский язык в своих школах, занятия для старшеклассников будут проводиться в том числе на русском, а также на английском, французском, испанском и португальском языках для максимального вовлечения подростков в изучение точных прикладных дисциплин. Организаторы рассчитывают, что мероприятие повысит интерес к изучению русского языка и к получению высшего образования в России на программах бакалавриата.

В пресс-службе ЛЭТИ отметили, что проект "Российская неделя математики, физики и компьютерных наук" при поддержке Россотрудничества является важным звеном в общей стратегии вуза, принимающего активное участие в международных образовательных программах Министерства высшего образования и науки РФ, таких как LetiTeach: Engineers Training - "Инженерная подготовка для Африки".

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ - один из ведущих технических университетов России и участник программы "Приоритет-2030".