В Новосибирске разработали способ контроля активации тромбоцитов

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали способ контроля процесса активации тромбоцитов - клеток крови, участвующих в процессе свертывания крови, с помощью лазерных импульсов. В перспективе это позволит контролировать процессы образования тромбов для профилактики заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые лаборатории оптики и динамики биологических систем Физического факультета Новосибирского государственного университета исследуют процесс активации тромбоцитов, воздействуя на эти клетки крови лазерным импульсом. Это позволит им наблюдать за "поведением" тромбоцитов в контакте с несколькими веществами-активаторами в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработанная система позволит изучать процесс активации тромбоцитов под действием целого комплекса стимулов. Методика заключается в том, что вещества-активаторы модифицируются специальными защитными группами, которые блокируют взаимодействие с тромбоцитами. Под действием лазерного импульса защитная группа снимается, и вещество активирует тромбоцит, что позволяет ученым наблюдать весь процесс в динамике. "Мы реализуем систему активации несколькими лигандами (химическими соединениями - прим. ТАСС) в разных комбинациях, причем концентрация каждого из них будет контролироваться независимо с помощью света определенного спектра. С помощью описанной мультиспектральной системы активации мы также сможем контролировать время начала действия одного стимула относительно другого", - приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией оптики и динамики биологических систем Физического факультета НГУ Александра Москаленского.

Считается, что такая система позволит проводить принципиально новые эксперименты для активации тромбоцитов.

Тромбоциты - клетки крови, которые защищают организм от кровотечений. В ответ на повреждение сосуда в крови образуются вещества, активизирующие тромбоциты, которые "склеиваясь" друг с другом и со стенкой сосуда, образуют тромб, останавливающий кровотечение. Однако при некоторых заболеваниях тромбоциты активируются и образуют первичный агрегат даже без повреждения сосуда, что приводит к тромбозам, инфарктам, инсультам и закупорке сосудов.