Росатом и ТАСС провели презентацию совместного медиапроекта в павильоне "Атом" на ВДНХ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и госкорпорация "Росатом" провели 20 ноября в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве совместную презентацию специального мультимедийного медиапроекта "Фантастическая реальность или реальная фантастика?"

"Этот проект был создан на основе простой идеи - рассказать в том числе с помощью современных средств визуализации о том, какие фантастические разработки и технологии, представленные в научно-фантастической литературе, фильмах и компьютерных играх уже воплотились в реальности. Спецпроект получился не только очень красивым, но и познавательным, поэтому для его широкой презентации был предложен новый павильон "Атом" на ВДНХ",- пояснил один из авторов спецпроекта, руководитель редакции "Наука" ТАСС Андрей Резниченко.

В качестве гостя на презентации выступил венчурный инвестор, уполномоченный представитель Singularity University в России, сооснователь и генеральный директор ООО "Орбита капитал партнерз" (управляющая компания фонда Digital Evolution Ventures, созданного совместно с Росатомом) Евгений Кузнецов.

Он отметил, что в настоящее время ядерная энергетика вновь воспринимается в мире как основа энергетического роста.

"Но глобальное энергопотребление растет, и удельный объем энергии на человека выравнивается по всему миру, в бедных странах стремятся догнать развитые страны <...>. Это приведет к кратному увеличению энергопотребления глобальному. Есть, конечно, много вариантов, есть солнце и ветер, они тоже быстро распространяются. Но ядерная энергетика в последние годы стала восприниматься как основа роста", - сказал Кузнецов.

Мультимедийный проект разделен на главы, в которых фантастические технологии, в том числе в ядерной генерации, цифровизации и использовании искусственного интеллекта, сравниваются с реальными проектами, которые развивают в отечественной атомной отрасли.