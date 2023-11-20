ТАСС откроет Школу научной журналистики в Национальном центре физики и математики в Сарове

МОСКВА, 20 ноября /ТАСС/. Школа научной журналистики открывается в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове при содействии информационного агентства ТАСС и Гильдии научных журналистов Союза журналистов России (СЖР). Школа начинает свою работу 21 ноября.

"В ТАСС работает лучшая в России профильная редакция "Наука". Наше агентство на протяжении ряда лет успешно популяризирует достижения и разработки российских ученых. Наши новости интересны не только широкой аудитории, но и профессионалам, а спецпроекты ТАСС регулярно становятся лауреатами различных премий и конкурсов. В Школе научной журналистики мы будем делиться знаниями о том, как точно и грамотно рассказывать читателям о событиях в мире науки", - отметил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, слова которого приводятся в совместном сообщении ТАСС, НЦФМ и Гильдии научных журналистов СЖР в преддверии открытия.

В рамках Школы будут рассматриваться важнейшие аспекты и правила работы ученых со средствами массовой информации, слушатели получат практические знания по взаимодействию с медиа. Создатель Школы научной журналистики - руководитель редакции "Наука" ТАСС, глава Гильдии научных журналистов СЖР Андрей Резниченко.

"Научные журналисты в России очень нужны. Очень хорошие научные журналисты получаются как раз из ученых, и поэтому такая школа крайне необходима, особенно сегодня. Гильдия научных журналистов СЖР проводит большую работу по развитию научной журналистики в России, и открытие такой школы, которая, я надеюсь, станет постоянной в НЦФМ, позволит вырастить новую плеяду выдающихся популяризаторов научных знаний в стране", - сказал председатель журналистов Союза журналистов России Владимир Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев, Школа научной журналистики станет уже 11-й школой в НЦФМ и первой - в журналистском направлении. "Многие известные ученые с мировым именем сегодня успешно совмещают исследовательскую деятельность с популяризацией научных знаний, успешно используя для этого СМИ и социальные сети. О науке надо рассказывать широко, регулярно и интересно, тем более что отечественным ученым есть чем гордиться, ведь мы в когорте мировых лидеров по целому ряду важнейших научных направлений. <...> Символично, что мы открываем Школу научной журналистики в объявленное Президентом России Десятилетие науки и технологий. Уверен, что знания Школы помогут молодым ученым выстроить плодотворное взаимодействие со СМИ на благо науки в стране", - сказал Сергеев.

О центре

Национальный центр физики и математики в Сарове строится по поручению президента Владимира Путина. Это флагманский проект Десятилетия науки и технологий. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" для получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Росатома, ключевых научных организаций.