Ученый предложил ввести понятие интеллектуальной мощности для оценки ИИ

САРОВ /Нижегородская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Ввести понятие "интеллектуальная мощность" для оценки искусственного интеллекта предложил сопредседатель направления Национального центра физики и математики (НЦФМ) "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах" академик РАН Игорь Каляев.

"Логично предположить, что сила интеллекта системы зависит от ее способности выполнять некую интеллектуальную работу за ограниченный промежуток времени. <…> Предлагаю ввести понятие интеллектуальной мощности - это объем интеллектуальной работы, выполненный за некий промежуток времени", - сказал Каляев, выступая с докладом во время открытия в НЦФМ первой Всероссийской школы по искусственному интеллекту и большим данным для студентов и молодых ученых.

Как отмечается в справочных материалах к открытию школы, сейчас во всем мире ведутся многочисленные исследования и разработки в области искусственного интеллекта. При этом все чаще используют такие понятия, как "слабый" и "сильный" искусственный интеллект, однако до сих пор отсутствуют их общепринятые определения.

В качестве количественной меры для оценки уровня искусственного интеллекта компьютерной системы предлагается, в частности, использовать ее "интеллектуальную мощность". Она измеряется величиной "интеллектуальной работы", выполняемой системой в единицу времени при формировании новых навыков (алгоритмов) решения ранее неизвестных задач. Основным преимуществом предложенного подхода в материалах называется то, что он дает однозначную количественную оценку способности компьютерной системы формировать эффективные алгоритмы.

В понедельник в Сарове Нижегородской области Национальный центр физики и математики открыл первую Всероссийскую школу по искусственному интеллекту и большим данным для студентов и молодых ученых, участниками которой стали представители 17 регионов России.