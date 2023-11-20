Академик РАН назвал гармонию ИИ и естественного интеллекта залогом будущего

САРОВ /Нижегородская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Гармоничное взаимодействие естественного и искусственного интеллектов необходимо выстроить в будущем, нынешнее молодое поколение примет в этом активное участие. Такое мнение выразил научный руководитель Национального центра физики и математики академик (НЦФМ) РАН Александр Сергеев.

"Много всего можно в нашем мозге посмотреть, что можно внедрить в систему искусственного интеллекта. Это сейчас делается, это интереснейшее современное направление. <…> Можно сказать, что наше будущее - в правильно выстроенном взаимодействии естественного интеллекта с искусственным, это будущее придет очень быстро", - сказал Сергеев во время церемонии открытия первой Всероссийской школы по искусственному интеллекту и большим данным в Сарове.

Он отметил, что нынешнее молодое поколение будет принимать в этом активное участие. По словам Сергеева, в НЦФМ уже сейчас уделяют большое внимание искусственному интеллекту, это направление в центре является магистральным.

"Каким образом развивать искусственный интеллект и как правильно устраивать его взаимодействие с естественным для того, чтобы и тот, и другой развивались гармонично во взаимодействии друг с другом. Иного будущего нам точно не дано", - добавил академик.

Национальный центр физики и математики в Сарове строится по поручению президента РФ Владимира Путина. Это флагманский проект Десятилетия науки и технологий. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" для получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Росатома и ключевых научных организаций РФ.