В НЦФМ открыли первую школу по ИИ и большим данным для студентов и ученых

САРОВ /Нижегородская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) открыл первую Всероссийскую школу по искусственному интеллекту и большим данным для студентов и молодых ученых, участниками которой стали представители 17 регионов России, передает корреспондент ТАСС. Участники получат возможность познакомиться с работой образовательных пространств и лабораторий центра и стать слушателями лекций ведущих специалистов из научно-исследовательских институтов.

"Мы все-таки немного отстаем от того темпа [развития искусственного интеллекта], который сейчас в мире, - сказал на открытии школы научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев. - <…> Мы совсем молодые еще, я имею в виду НЦФМ, но быстро развивающиеся, нам обязательно нужно ситуацию нагнать, перегнать и я считаю, что эта школа, это замечательное место, <…> где мы можем задать темп".

Тематика предусматривает знакомство с вопросами современного технологического развития. Речь пойдет об искусственном интеллекте и кибербезопасности, методах его использования для решения задач предиктивного моделирования в сложных технологических системах и формирования управленческих решений. Будут рассматриваться вопросы функционирования биологических нейронных сетей и нейрогибридных вычислительных систем. Методика школы предполагает знакомство с теоретической базой и со сферами практического применения описываемых систем. У каждого участника школы будет возможность представить свою научно-исследовательскую работу, обсудить полученные результаты с экспертами.

Научная школа пройдет при поддержке ГК "Росатом" и Института теоретической и математической физики (структура РФЯЦ-ВНИИЭФ - это Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики) в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В 2022 году состоялись четыре школы НЦФМ - Международная школа по физике нейтрино и астрофизике, Всероссийская школа по физике высоких энергий и ускорительной технике, Всероссийская школа по лазерной физике и лазерным технологиям, Всероссийская школа по математическому моделированию на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности. В 2023 году национальный центр проведет девять школ практически по всем направлениям своей научной программы.

О центре

Национальный центр физики и математики в Сарове строится по поручению президента Владимира Путина. Это флагманский проект Десятилетия науки и технологий. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" для получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Росатома, ключевых научных организаций РФ.