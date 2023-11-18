В России зафиксировали движение деревьев из-за смещения магнитного полюса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза) в ходе двух государственных инвентаризаций одних и тех же деревьев и участков леса обнаружила смещение деревьев на 2-5 см в год. Причина заключается в движении магнитных полюсов Земли, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Специалисты Рослесинфорга, обследовавшие леса в рамках второго цикла инвентаризации в Республике Карелия, Архангельской области, Забайкальском крае и других регионах страны, заметили, что расположение некоторых деревьев изменилось. Их находили в 20 см от того места, где их встречали на момент старта госинвентаризации в рамках первого цикла. Некоторые из них переместились на полметра. Скорость "шагающих" деревьев - от двух до 5 см в год. Дальше всего перемещаются по ландшафту сосны, ели и березы, медленнее всех на дистанции молодые дубы и ясени", - говорится в сообщении.

Специалисты лесного хозяйства нашли объяснение таким передвижениям деревьев: это связано с изменением магнитного склонения от места к месту и с течением времени. То есть дело в смещении магнитных полюсов Земли относительно географического положения Северного полюса, которое проявляется при определении координат деревьев с использованием компасов.

"Лес очень быстро меняется, и чтобы отражать реальное состояние дел, создана государственная наблюдательная сеть. Для того чтобы обеспечивать отрасль прогнозами, детальной информацию о ситуации в лесах, специалисты Рослесинфорга круглый год занимаются сбором и анализом стратегической информации. Так, в рамках госинвентаризации проводятся многократные натурные наблюдения и измерения одних и тех же деревьев и участков леса в разные моменты времени. Это нужно, чтобы собрать надежные данные, определить закономерности, получить полную картину происходящего и зафиксировать тенденции к изменениям", - уточнили в ведомстве.