Ученые разработали оптическую систему для поиска дефектов в овощах и фруктах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты Федерального научного агроинженерного центра "Всероссийский институт механизации" (ФНАЦ ВИМ) с коллегами из Института общей физики РАН разработали оптическую систему для экспресс-диагностики механических повреждений и заболеваний плодов овощных культур, картофеля и яблок после сбора урожая. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, разработчики надеются оптимизировать сортировку плодов и повысить качество семян.

"Установка в автоматическом режиме распознает зараженные и поврежденные плоды с помощью лазерных и спектральных технологий. Устройство получает информацию о внешнем и внутреннем состоянии плодов овощей и фруктов за счет излучения точечного и рассеянного света на объект. Уникальность разработки в том, что в нее загружена база данных с изображениями дефектов плодов, что позволяет распознать заболевания у каждой культуры", - отметили в пресс-службе.

"Оптическая система идентификации позволит обеспечить получение безвирусного семенного материала овощных культур и картофеля, а также плодов яблок за счет исключения их перезаражения при хранении, что снизит уровень импортозависимости подотраслей картофелеводства, овощеводства и садоводства ", - рассказал главный научный сотрудник ВИМ, профессор РАН Алексей Сибирев.

Новая технология обеспечивает точность сортировки по крупности на 95,4%, а точность по наличию дефектов - на 93,1%. В работе установки используются искусственный интеллект и машинное обучение.