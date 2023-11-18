Российские ученые научили ИИ предотвращать поломки в металлургии

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Инженеры Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) впервые в России создали датчик и нейросеть, которые работая в паре, минимизируют количество поломок на металлургических заводах. Об этом ТАСС сообщил заведующий научно-исследовательской лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ Владимир Синицин.

"Мы разработали и воплотили в реальность датчик и нейросеть, которые в связке отслеживают состояние низкоскоростных высоконагруженных подшипников, применяемых на металлургических заводах. Это сделано впервые в России, также в мире прямых аналогов нашего решения не существует. При этом традиционные методы диагностики низкоскоростных подшипников на металлургических производствах малоэффективны, существует проблема аварийной остановки оборудования и незапланированного простоя", - сказал собеседник агентства.

Созданный инновационный датчик измеряет тепловой поток, который отходит от подшипника, данные по беспроводному каналу связи получает нейросеть. "Искусственный интеллект анализирует эти данные в режиме реального времени. Когда возникают отклонения, система сама делает выводы о приближающемся моменте разрушении подшипника, информацию передает оператору, подшипник в результате вовремя меняют на новый", - пояснил Синицин.

По его словам, работа частично проводилась в рамках государственного задания и программы "Приоритет 2030" по линии Министерства науки и высшего образования РФ. Инженер отметил, что разработкой уже заинтересовались металлургические предприятия, расположенные в Башкирии, Челябинской области, Удмуртии.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".