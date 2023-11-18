В России предложили использовать борщевик для лечения заболеваний кожи и нервной системы

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Борщевик Сосновского может использоваться для лечения заболеваний кожи и нервной системы, а также для создания спазмолитиков благодаря наличию специфических веществ, считают пермские ученые, рассказал ТАСС ректор Пермской государственной фармацевтической академии Минздрава России Владимир Лужанин.

"Борщевик очень широко известен как растение, сок которого при попадании на кожу оставляет сильный химический ожог. Такой эффект обусловлен наличием в растении веществ, которые называются фуранокумарины. Мы в ПГФА уверены в том, что фуранокумарины, которые наши ученые готовы выделить в индивидуальном виде, могут стать потенциальными лекарствами для лечения заболеваний кожи. Также борщевик содержит эфирное масло и тритерпеноиды - вещества, которые составляют его основу, традиционно используются в медицине и фармации в качестве спазмолитиков", - сообщил Лужанин.

По словам ректора ПГФА, фитохимические исследования для получения фармацевтической субстанции начнутся уже в 2023 году. "А в течение ближайших двух лет мы готовы начать доклинические исследования этой субстанции для изготовления лекарств с фотосенсибилизирующим эффектом, спазмолитиков, лекарств для лечения псориаза и лечения заболеваний нервной системы", - добавил Владимир Лужанин. Он отметил, что сырья для производства лекарств из борщевика в Пермском крае очень много, но суть в том, чтобы "разработать не только технологию для борьбы с борщевиком, но и технологию его переработки с пользой для общества".

Проект Пермской фармакадемии будет реализован в регионе совместно с научно-образовательным центром мирового уровня "Рациональное недропользование" и Пермским НИИ сельского хозяйства.

Борщевик в Прикамье

По данным министерства агропромышленного комплекса Пермского края, площадь поражения земель борщевиком Сосновского в регионе составляет 93,6 тыс. га. В 2022 году площадь засоренных борщевиком земель в крае была равна 59 тыс. га. Как отмечал министр агропромышленного комплекса края Павел Носков, по оценкам ученых, распространение борщевика увеличивается на 10-15% в год. За последние три года - с 2020 по 2022 годы - в Прикамье удалось очистить от сорного растения около 5,5 тыс. га земель, то есть площадь обработки составляла порядка 1,8 тыс. га в год. В общей сложности на эти цели из краевого бюджета за это время было выделено 84,3 млн рублей. В 2023 году региональные власти планировали обработать 5 721 га, на что было выделено еще 80,7 млн рублей.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России. Соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения, пыльца борщевика опасна для аллергиков - попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани, а сок растения, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию. Семена этого растения несколько десятилетий назад были привезены в Пермский край в качестве сельскохозяйственной культуры, впоследствии же борщевик стал сорняком, который быстро распространяется. При этом процесс устранения этого растения сложный и затратный.