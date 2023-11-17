В Белгороде разработали четыре способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей

БЕЛГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") разработали четыре способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей, предназначенных для аэрокосмической промышленности, которые не имеют аналогов по прочности и пластичности и способны проявлять свои свойства в диапазоне температур от комнатной до 650°С. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые НИУ "БелГУ" запатентовали четыре способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей, предназначенных для аэрокосмической промышленности. Предложенные разработчиками технологии обработки интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана Ti2AlNb во время испытаний показали высокий комплекс механических характеристик", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в вузе, работы велись на базе лаборатории объемных наностуктурных материалов НИУ "БелГУ" в сотрудничестве с филиалом АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" "Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей". Ученым удалось добиться баланса прочности, пластичности и вязкости сплава для деталей газотурбинных двигателей при комнатной температуре и рабочей - до 650°С. "Мы применили новые режимы изотермической штамповки сплава на основе орторомбического алюминида титана. Такой подход позволяет получить структуру с регламентированными параметрами и фазовым составом, что в свою очередь обеспечивает высокий комплекс механических характеристик как при комнатной, так и при рабочих температурах сплава, пояснил научный сотрудник лаборатории, кандидат технических наук Виталий Соколовский.

Инновационная технология обеспечивает сочетание высокой прочности и жаропрочности при достаточном уровне пластичности на растяжение при комнатной температуре, благодаря же более низким температурам деформации снижаются энергозатраты и трудоемкость процесса. Ученые отмечают, что инновационные способы обработки позволяют применять в современных авиадвигателях более легкие материалы, обеспечивая их повышенные характеристики.