В Росатоме и РАН выберут материал важного компонента мегаустановки ИТЭР

Решение об участии Росатома и ученых РАН в отборе ключевого материала для будущей мегаустановки было принято 33-м заседании Совета ИТЭР - руководящего органа проекта по сооружению реактора,

"От проведенных исследований и правильного выбора материала установки в значительной степени зависит успех всего проекта", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты Росатома и Российской академии наук (РАН) выберут основной материал для ключевого элемента - первой стенки вакуумной камеры Международного экспериментального ядерного реактора (ИТЭР), который строится мировым сообществом во Франции, говорится в сообщении пресс-службы частного учреждения "ИТЭР-Центр" (предприятие Росатома).

прошедшем 17 ноября в Кадараше во Франции.

"Мы рады, что никакая международная напряженность не может помешать нам выполнять нашу главную задачу: реализовать самый масштабный исследовательский проект современности. Уверен, что российские предприятия и научные коллективы, многие из которых входят в Росатом, продолжат выполнять поставленную задачу на самом высоком уровне", - приводятся в сообщении слова директора Проектного центра ИТЭР Анатолия Красильникова.

Следующее очередное заседание Совета ИТЭР пройдет в июне 2024 года.

ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе близ Марселя. Разработка проекта началась в середине 1980-х годов, в 2010 году началось строительство комплекса, завершение работ ожидается в 2025 году. Реактор создают специалисты из стран ЕС, России, Китая, США, Индии, Казахстана, Японии и Южной Кореи. Представители всех стран-участниц проекта будут иметь равный доступ к использованию инфраструктуры ИТЭР в исследовательских и коммерческих целях.