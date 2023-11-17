Экспедиция РАН успешно испытала две модели российских снегоболотоходов "Архант"

ТАСС, 17 ноября. Участники экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" преодолели самый сложный участок осеннего маршрута с ночным форсированием быстрой покрытой льдом реки для испытания двух российских снегоболотоходов "Архант". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"На этом участке маршрута мы испытываем машины, которым предстоит стать основным транспортным средством на труднодоступных территориях Арктики и Сибири. Задача, которая поставлена перед производителями этих машин - обеспечить проходимость по любым твердым или водным поверхностям с уклоном до 35 градусов при любых температурах и видимости. Машины "Архант" максимально соответствуют таким требованиям, как мы убедились в данной экспедиции", - заявила руководитель группы организации испытаний Татьяна Зикункова, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме испытаний двух моделей российских снегоболотоходов участники берут пробы почв в труднодоступных участках торфяных болот. Ожидается, что 19 ноября в районе горного массива Хибины завершится очередной участок экспедиции. По условиям испытаний, машины с учеными и пилотами должны были в течение трех суток преодолеть участок заболоченной лесотундры. Участники должны были ночевать в машинах и преодолеть несколько средних и мелких рек с высокой скоростью течения в предгорьях Хибин.

Одну из рек нужно было форсировать в темное время суток. Испытатели выбрали самое широкое место со стремниной, так как хотели посмотреть, как ведут себя машины, когда им в борт ударяют расколотые льдины и течение.

"Мы понимаем, что хороший хозяин никогда не выберет для переправы такое место, какой бы надежной ни была машина. Но мы должны испытать технику в максимально трудных условиях. Так и получилось - головная машина сразу проломила лед и поплыла среди льдин, но на середине сильное течение начало бросать льдины в борт "Арханта". Машина все выдержала, но одна из крупных льдин смогла попасть в крышку основного бензобака и сорвать ее. В бак стали захлестывать волны и в 10 метрах от берега двигатель заглох, так как в него попала водяная смесь из бака", - рассказал член штаба экспедиции Павел Норкин.

Машина рассчитана на эксплуатацию в условиях Арктики, поэтому доступ ко всем агрегатам возможен прямо из теплого салона. Экипаж смог слить водяную смесь из основного бака и заправил бак заново из запасных емкостей, которые расположены в колесах "Арханта". Переправа никак не отразилась на живучести и ходовых качествах машин, заключили испытатели.

Об экспедиции

"Чистая Арктика - Восток-77" - крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, за год около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества. Они проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тысю км. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков. ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.