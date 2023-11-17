В Дербенте создали центр археологии

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Центр археологии создали в Дербенте. Возглавил новый центр профессор Александр Кудрявцев, сообщает пресс-служба мэрии Дербента.

"В целях изучения истории Дербента и южного Дагестана, проведения археологических разведок и экспедиций, на базе филиала Дагестанского госуниверситета (ДГУ) в Дербенте решением ученого совета ДГУ создан Центр археологии. Возглавит центр советский и российский археолог, профессор Александр Абакарович Кудрявцев", - говорится в сообщении.

Деятельность центра будет направлена на популяризацию истории Дербента, сохранение его историко-культурного наследия и воспитание у молодежи на примере развития многонационального Дербента этнической и религиозной толерантности и патриотизма.