{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дербенте создали центр археологии

Деятельность центра будет направлена на популяризацию истории города и сохранение его историко-культурного наследия

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Центр археологии создали в Дербенте. Возглавил новый центр профессор Александр Кудрявцев, сообщает пресс-служба мэрии Дербента.

"В целях изучения истории Дербента и южного Дагестана, проведения археологических разведок и экспедиций, на базе филиала Дагестанского госуниверситета (ДГУ) в Дербенте решением ученого совета ДГУ создан Центр археологии. Возглавит центр советский и российский археолог, профессор Александр Абакарович Кудрявцев", - говорится в сообщении.

Деятельность центра будет направлена на популяризацию истории Дербента, сохранение его историко-культурного наследия и воспитание у молодежи на примере развития многонационального Дербента этнической и религиозной толерантности и патриотизма.

Теги
РоссияСеверный КавказДагестан
Антибиотики постепенно перестают работать. Какие альтернативы существуют?
18 ноября начинается Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов, которые включают и антибиотики. И с ними связана серьезная проблема: из-за широкого использования антибиотиков все больше бактерий перестают на них реагировать. Это чревато тем, что человечество останется без одного из самых эффективных методов борьбы со многими смертельными болезнями. Какие альтернативы предлагают ученые?
Антибиотики постепенно перестают работать. Какие альтернативы существуют?
Читать полностью