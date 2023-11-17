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IX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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Россия вступает в Международный институт центральноазиатских исследований

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ей "особенно приятно на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума объявить об этом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ). Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Что известно о Санкт-Петербургском международном культурном форуме

"Мне особенно приятно на площадке форума объявить о том, что правительством РФ принято решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ) - крупнейшую межгосударственную организацию, специализирующуюся на вопросах историко-культурного развития Центральной Азии", - сказала она в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Рассчитываем, что участие нашей страны в деятельности МИЦАИ позволит укрепить сотрудничество со странами СНГ, ШОС и другими государствами, станет новой площадкой для конструктивного диалога и реализации совместных проектов, а также практических инициатив для представителей культурных, научных и образовательных сообществ региона", - сказала она.

МИЦАИ был создан в 1995 году. В настоящее время в него входит 11 государств-членов - Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Республика Корея, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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