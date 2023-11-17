В МАИ разрабатывают покрытие, которое продлит срок службы авиадвигателей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают покрытие, предохраняющее узлы трения новой линейки российских авиационных двигателей и энергетических установок от преждевременного износа. В начале 2024 года ожидается проведение испытаний в реальных условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам доцента кафедры "Технология производства двигателей летательных аппаратов" Максима Ляховецкого, срок службы авиационного двигателя во многом определяется износостойкостью трущихся деталей. Из-за высоких температур и давления в зоне их контакта использовать жидкие смазки, масла, практически невозможно. Поэтому для защиты таких поверхностей необходимо разрабатывать твердые смазки.

"Такие покрытия сочетают в себе свойства смазки и износостойких материалов. Проект стал особенно актуальным при разработке линейки новых отечественных авиадвигателей. При производстве новых типов двигателей проявляются "детские болезни", и для того чтобы довести ресурс и надежность изделия до нужного уровня, необходимо внедрять новые технологии и материалы", - заявил , чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время для защиты трущихся деталей двигателей используются однокомпонентные твердые смазки на металлической или полимерной основе. Один из их недостатков - невысокая прочность сцепления с подложкой, что при повышенных давлениях ведет к выдавливанию смазки из зоны контакта.

У разработки МАИ более сложный состав и структура. Покрытие представляет собой твердую никелевую матрицу, заполненную смазочным материалом - графитом. Оно, с одной стороны, обладает лучшим сцеплением с защищаемой поверхностью и хорошей износостойкостью, а с другой, позволяет уменьшить коэффициент трения. Таким образом, поверхность детали значительно меньше страдает от износа, что было доказано сравнительными испытаниями.

"Сейчас идут работы по подготовке к наземным испытаниям покрытия в составе двигательной установки. Разрабатываемые технологии могут использоваться не только в авиационных двигателях. В частности, рассматривается возможность применения новых покрытий в составе высоконагруженных узлов техники, работающей в экстремальных условиях, например космических аппаратов", - уточнили в вузе.