ИМБП начнет экспериментальные работы с земными аналогами лунной пыли в 2024 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начнет проведение экспериментальных исследований земных аналогов лунной пыли в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил глава организации Олег Орлов.

"Мы планируем начать экспериментальные работы с земными аналогами лунной пыли в 2024 году. Сначала начнем работать не с людьми, а с биологическими объектами. Есть отработанные схемы, программы, исследованиями активно занимается академик В. М. Баранов. Уже подобрано несколько вариантов, озвучивать которые пока преждевременно. Полный аналог вряд ли удастся подобрать, но рассматриваются максимально близкие по свойствам аналоги", - сказал Орлов.

Специалист также объяснил, почему в экспериментах нельзя задействовать настоящую лунную пыль. "Вопрос в количестве. Небольшое количество лунной пыли, безусловно, можно найти в лабораториях на Земле, где хранится привезенное с Луны вещество. Но это микроскопические дозы, которые не годятся для экспериментальных исследований. Нам нужно вещество, которое будет максимально близко по свойствам, но доступно в неограниченных количествах", - подчеркнул глава ИМБП.

По словам Орлова, контакт человека с лунной пылью может иметь неприятные последствия из-за особенностей, присущих любой пылевой частице. "Они острые, неправильной формы, травмоопасные. Пыль также обладает определенными физическими свойствами - это всепроникающее намагниченное облако, от которого невозможно избавиться, она проникает во все щели. В первую очередь стоит вопрос безопасности: как максимально оградить человека от воздействия этой пыли. Она опасна для дыхания, может приводить к серьезным легочным заболеваниям, может проникать повсюду и наносить вред кожным покровам - вызывать кожные, аллергические реакции", - сказал специалист.

Ранее в ИМБП заявляли, что результаты исследований лунной пыли будут учитываться при разработке лунных скафандров. 15 ноября сообщалось, что отправка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 гг.