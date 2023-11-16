День российской науки пройдет на конференции ООН по изменению климата

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. День российской науки состоится в национальном павильоне в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко Елена Чернышкова.

"При поддержке фонда Андрея Мельниченко разработана концепция обустройства интерактивного павильона площадью 150 кв. м. Также наш фонд участвует в поддержке и является соорганизатором мероприятия в рамках Дня российской науки. Мы будем представлять проект "Плейстоценовый парк". Руководитель проекта Никита Зимов расскажет об уникальном эксперименте по воссозданию на севере Якутии экосистемы эпохи плейстоцена", - рассказала Чернышкова.

Научный эксперимент Плейстоценового парка начался 20 лет назад. В его основе идея воссоздания высокопродуктивной экосистемы, схожей с экосистемой эпохи позднего плейстоцена ("мамонтовая степь") за счет внедрения на территорию тундры крупных травоядных животных. В настоящее время в парке обитают бизоны, овцебыки, верблюды, олени и якутские лошади.

В 2023 году Плейстоценовый парк и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко заключили соглашение сроком на 10 лет о развитии научного эксперимента, результаты которого станут основой климатического проекта по сокращению выбросов углекислого газа (метана) в масштабах всей зоны вечной мерзлоты.