В Кузбассе изучат изделия, созданные на 3D-принтере в космосе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) исследуют образцы изделий из полимерных материалов, которые были напечатаны на 3D-принтере на Международной космической станции. 10 образцов переданы губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и ученым во время дня Кемеровской области на площадке Международного форума-выставки "Россия".

"День региона посетил Александр Чернявский, советник генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. Королева. Он передал губернатору Кузбасса и ученым региона образцы полимерных изделий для исследования их физико-механических свойств и структуры. Десять образцов полимерных материалов изготовлены на российском сегменте Международной космической станции и переданы в Кузбасс в рамках долгосрочной программы сотрудничества с РКК "Энергия" и КузГТУ", - сообщили в пресс-службе университета.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе для изучения материалов собрана научная база, регион уже запустил в космос два своих научно-исследовательских наноспутника.

"На орбите нужна целая группировка таких летательных аппаратов, которая позволит нам внимательно следить за происходящим на территории Кузбасса, быстро реагировать на все вызовы, применять самые современные технологии для работы, обеспечения безопасности, сохранения нашей природы. Возможность проведения такой серьезной исследовательской работы предоставлена Кузбассу, так как у нас активно развивается научная база, в вузы приобретается самое необходимое оборудование, реализуются современные программы обучения. Это происходит прежде всего благодаря поддержке региона президентом Владимиром Путиным. Студенты КузГТУ проведут исследования образцов, полученных из космоса, их выводы послужат дальнейшему развитию космических технологий", - сказал Цивилев.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что это первый опыт производства подобных изделий в российском сегменте МКС. Это говорит о демонстрации возможности создания деталей в условиях невесомости или микрогравитации и позволяет локализовать производство в космосе.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне прошлого года, первым его опробовал космонавт Олег Артемьев. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение этих технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.