"Быстрый" реактор БН-800 Белоярской АЭС выведен на полную мощность

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Уникальный опытно-промышленный энергоблок на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область) с инновационным МОКС-топливом выведен на 100-процентную мощность, сообщает пресс-служба Росатома.

"На уникальном опытно-промышленном энергоблоке на быстрых нейтронах БН-800, который работает на Белоярской АЭС, успешно продолжается работа по внедрению инновационного уран-плутониевого МОКС-топлива (смешанное оксидное ядерное топливо, состоящее из изотопов урана и плутония - прим. ТАСС). После очередной загрузки и выполненной оптимизации эксплуатационных режимов, отработав более 300 часов на уровне 85% от установленной мощности, блок был выведен на полную мощность - 100%", - говорится в сообщении госкорпорации.

Блок № 4 Белоярской АЭС оснащен реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт. В качестве жидкометаллического теплоносителя используется натрий. Белоярская АЭС - первая в мире атомная станция, энергоблок которой целый год отработал на практически полной загрузке МОКС-топливом.

Эксплуатация энергоблока с реактором БН-800, помимо производства электроэнергии, обеспечивает отработку элементов замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах, который будет реализован на будущих серийных реакторах БН-1200М. Сооружение головного образца БН-1200М на Белоярской АЭС поддержали на прошлой неделе участники общественных слушаний по материалам обоснования лицензии на его размещение.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома). Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.