{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые МГУ нашли способ ускорить определение разных штаммов коронавируса

Исследователи смогли использовать короткие молекулы ДНК как антитела, связывающиеся только с частицами определенного штамма SARS-CoV-2

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. Ломоносова разработали одноцепочечную молекулу ДНК (аптамер), которая позволит ускорить обнаружение конкретных штаммов коронавируса в организме с помощью тест-систем нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Аптамеры ведут себя как антитела: они способны присоединяться к конкретной мишени, которой в этом исследовании стал белок шипа коронавируса. Авторы разработали методику определения последовательности нуклеотидов в аптамере, которая позволяла бы ему связываться с определенным штаммом SARS-CoV-2.

"В представленной работе проводился поиск аптамера, соединяющегося с рецептор-связывающим доменом (RBD) спайк-белка (S-белка) вируса SARS-CoV-2. Отбор аптамера проводился к <…> [домену] уханьского штамма коронавируса. Последующая проверка показала, что найденный аптамер не связывается с RBD других штаммов. Это открывает возможности для его применения в биоаналитических тест-системах для быстрого определения конкретного штамма вируса", - приводит пресс-служба вуза слова одного из авторов работы Марии Хреновой.

Методы нанопорового секвенирования, данные которых использовали ученые, используются для анализа длинных последовательностей нуклеотидов, в том время как аптамеры - это короткие фрагменты. Авторы нашли способ объединения этих участков в длинные, а также подобрали метод обработки данных, учитывающий особенности аптамеров, пояснили в вузе.

Теги
РоссияМГУ им. М.В. Ломоносова
Эксперт заявил, что развитие ИИ может подорвать стремление к творчеству
Главной опасностью искусственного интеллекта профессор факультета права НИУ ВШЭ Михаил Федотов назвал подмену реального творчества в производственных процессах выполнением стандартных протоколов
Читать полностью