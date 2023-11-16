КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске разработали водородный двигатель для арктических условий. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Русский водород", стратегического партнера института, Владимир Седов.

Началась разработка в этой сфере с электромобиля марки Tesla, на которую Седов решил установить водородный двигатель, разработанный специалистами компании. На автомобиле был установлен водородный бак емкостью 3 кг. Топливный элемент берет из бака водород, а из атмосферы - кислород и преобразует их в электроэнергию, это позволило увеличить запас хода электромобиля с 400 км до 1 тыс. км. Эксперимент оказался удачным.

"После чего было принято решение доработать его до условий Арктики. Для Крайнего Севера мы изменили конструкцию двигателя, изменили состав катализаторов и изменили охлаждение и подогрев топливного элемента, потому что для Арктики нужно было поменять эти технологии", - сообщил Седов, добавив, что для работы в условиях Крайнего Севера металл водородного двигателя (топливного элемента) обрабатывается специальным составом.

По его словам, разработка велась в рамках межотраслевого научно-производственного центра инновационных технологий Sidera, созданного институтом и компанией для работы в сфере водородных технологий. Преимущество водородного двигателя для Арктики, считают разработчики, в том, что он не требует завоза дизельного топлива, а водород может выделяться из попутного газа. Также такой вид топлива более экологичен и может применяться для собственной генерации.

Сейчас прорабатывается вопрос создания топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов, используемых для геологоразведки в арктических условиях. Как отмечают разработчики, в условиях сильных морозов аккумуляторные батареи БПЛА просто не выдерживают долгой работы.

Спецоборудование для нефтяников

Как рассказал ТАСС директор Института нефти и газа Роман Аюпов, в рамках проекта Sidera сделаны и уникальные разработки для нефтедобывающей промышленности. Была создана специальная электромеханическая система "Байкал". "Данное устройство может применяться в Арктике, где нужна нулевая нагрузка на экологию. Это оборудование "Байкал" полностью состоит из отечественных компонентов, это наша собственная разработка. Аналогов такого оборудования нет ни в России, ни в мире. Данная установка используется для воздействия на скважины и нефтяные пласты", - сообщил Аюпов.

Оборудование представляет из себя трубу в несколько метров, состоящую из трех элементов - двигателя, специального мультипликатора и различных насадок. По словам директора института, различные насадки могут применяться для самых разных работ в скважинах. Так, с помощью насадки в виде теплового носителя устраняются отложения на стенках скважин, что позволяет избегать аварий и непредвиденных остановов. С помощью ультразвукового устройства, которое может использоваться также в качестве специальной насадки, идет воздействие на нефтепласт и увеличивается дебет скважины. "Также мы можем подключать СВЧ-излучатель, что очень актуально для месторождений с высоковязкой нефтью, таких как в Татарстане", - рассказал директор института.

Сейчас все эти операции проводятся громоздким оборудованием, которое может разрушать стенки скважин, а также требует большого количества операций, каждая из которых может стоить несколько десятков миллионов рублей. По словам Аюпова, оборудование прошло уже тестирование на скважинах, и сейчас рассматривается вариант его производства на площадях института.

Также в стенах лабораторий института разрабатываются буровые растворы на основе растительных материалов, что делает их экологически чистыми. По словам Аюпова, таких разработок в стране очень мало. По его словам, практически каждое месторождение имеет свой уникальный состав, сравнимый с ДНК человека, и для разработки буровых растворов для них специалисты института подходят индивидуально, применяя математическое моделирование и компьютерные технологии.