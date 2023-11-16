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На Чукотке за полевой сезон не встретили ни одного истощенного белого медведя

Как сообщили в заповеднике "Остров Врангеля", в этом сезоне зарегистрировали 271 медведя

ТАСС, 16 ноября. Специалисты заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке провели ежегодный учет краснокнижных белых медведей. Ученым удалось насчитать более 250 особей, среди них не было ни одного истощенного животного, сообщили ТАСС в пресс-службе особо-охраняемой природной территории.

"В этом сезоне специалисты зарегистрировали 271 медведя. Не было учтено ни одного худого или истощенного зверя. Большинство медведей находилось в хорошем физическом состоянии. Кроме того, в этом году специалисты отметили необычайно высокую плотность самок и семейных групп в отдаленных от побережья горных районах острова", - сообщили в заповеднике.

"Остров Врангеля" - самый северный природный заповедник России, находящийся на территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Считается "роддомом" краснокнижных белых медведей - на некоторых участках заповедника зарегистрирована максимально известная плотность берлог - до 4-5 на кв. км.

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РоссияЧукотский автономный округ
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