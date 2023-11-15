Портал научного цитирования для стран СНГ откроется к концу 2023 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новый научный интернет-портал для всех стран СНГ заработает к концу 2023 года. Об этом рассказал в среду на VI Профессорском форуме "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики" технический руководитель проекта "Международный индекс научного цитирования" (МИНЦ) Никита Курдюков.

"По нашим срокам, мы рассчитываем, что к концу этого года, к концу декабря мы откроем портал. Но мы сейчас проходим процедуру безопасности на поиск уязвимости, потому что понимаем, что на портале есть большое количество персональных данных. Мы хотим их максимально защитить, чтобы предоставить ученым доступ уже не к тестовому режиму, а к полностью готовому порталу", - отметил Курдюков.

По его словам, авторы хотят предоставить ученым и аспирантам возможность поиска большого объема научной информации, а редакторам - сведений об авторе, статье и издании. Ученые смогут открывать на портале личные кабинеты, вести поиск экспертов, оппонентов, релевантных издательств.

"Мы хотим предоставить ученым возможность централизованного межрегионального взаимодействия, обеспечения коммуникаций. Вопрос, который волнует научное сообщество - создание механизмов ранжирования научных изданий. Мы планируем проводить полностью открытое рейтингование с учетом мнения экспертов", - пояснил Курдюков ТАСС, говоря о разработке МИНЦ.

В настоящее время, как уточнил технический руководитель проекта, создано 40 страниц нового портала, который еще проходит техническое тестирование в закрытом формате. В работе используются как русский язык, так и языки стран СНГ. Проект реализуется полностью на отечественном программном обеспечении.

По словам Курдюкова, Международный индекс научного цитирования подразумевает ранжирование и рейтингование научных журналов стран СНГ с использованием как количественных данных, так и экспертной оценки. "Мы создаем удобный инструментарий, прорабатываем наши сервисы, обсуждаем все ранжирование, делаем открытую методологию ранжирования и наполнения информации. Мы будем все обсуждать на таких площадках", - добавил Курдюков ТАСС. В перспективе планируется ранжирование не только научных журналов, но также научно-популярных журналов, монографий, учебных пособий, энциклопедий, уточнил он.