Сформирован новый рейтинг научных журналов ВАК

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ завершила работу над новым итоговым рейтингом научных журналов перечня ВАК. Об этом сообщили в среду на VI Профессорском форуме "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики" главный ученый секретарь ВАК Игорь Мацкевич и член группы, директор Российского НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) Ирина Ильина.

Как рассказал Мацкевич, в связи с антироссийскими санкциями, международные базы данных по научным журналам Web of Science и Scopus отказались предоставлять России доступ к своей научной информации. Возникла необходимость формирования новой системы координат для предъявления требований к членам диссертационных советов, соискателям, аспирантам и докторантам, от которых требуются публикации достаточно высокого качества.

"В прошлом году впервые было проведено категорирование по "старой" номенклатуре специальностей. Сейчас введена новая, и мы заново провели эту работу. Итоги нового категорирования будут утверждены до конца года", - рассказала Ильина ТАСС.

Всего рабочая группа ВАК в этом году проанализировала 2907 научных журналов перечня ВАК по 351 научной специальности. Запрошено и собрано около 7 тысяч заключений от 41 экспертного совета.

Экспертные советы проводили оценку журналов по шести критериям: качество статей, уникальность, уровень авторитета авторов, качество организации цитирования, организация учредителей, а также доля статей по присвоенным журналу научным специальностям ВАК. Оценка включала в себя наукометрическую и экспертную составляющую.

Как разделились журналы

Для журналов установлены три категории: в первую, престижную категорию К1 включены 748 журналов, в наиболее многочисленную категорию К2 - 1467. В категорию К3 включены 692 журнала, предназначенные для молодых ученых.

Присваиваются категории на три года.

Будет проводиться ежегодный мониторинг журналов. Ильина рассказала о критериях повышения категорийности: высокое качество, новизна, практическая ценность, качественное рецензирование, вхождение в международный базы данных, авторитет учредителя, высокая квалификация членов редколлегии.

Критериями снижения категории назвали: неполное соответствие статей заявленной специальности, недостаток специалистов по заявленной специальности в редколлегии, низкое качество статей, отсутствие актуальности и новизны, низкая цитируемость.