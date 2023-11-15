Ученые из России предложили новый способ создания ловушек углекислого газа

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета предложили способ формирования газовых гидратов с использованием наночастиц серебра для увеличения объема улавливания углекислого газа. Это позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает пресс-служба вуза.

Газовые гидраты - это твердые кристаллические соединения льда и газа, их также называют "горючий лед". До 80% природного газа находится в состоянии газогидрата в толще океанических отложений и в вечномерзлых породах. Исследователи рассматривают возможность применения газовых гидратов для хранения газа.

"Процесс формирования гидрата крайне сложен и непредсказуем. Для ускорения процесса ученые НГУ предлагают использовать серебро. Наночастицы серебра добавляются в коллоидный раствор, который стимулирует образование гидрата. Этот метод не только увеличивает скорость этого процесса, но и способствует увеличению объема улавливаемого углекислого газа", - говорится в сообщении.

Этот метод позволяет улавливать углекислый газ из дымовых газов или синтез-газа, полученного из твердого или жидкого топлива методом газификации. "Гидрат углекислого газа образуется при давлении всего 12 атмосфер при температуре 0 градусов Цельсия, что делает его экономически привлекательным для применения в промышленности", - рассказали в пресс-службе.

Улавливание углекислого газа позволяет использовать его в химической промышленности или захоронить. Исследование ведется при поддержке Российского научного фонда.