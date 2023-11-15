В НИЯУ МИФИ разработали новый метод создания радиоизображений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали новый метод создания радиоизображений - воссоздания внешнего вида объектов на основе анализа отраженных от них радиоволн. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе университета.

Обычный радиолокатор фиксирует наличие объекта в пространстве и может измерить расстояние до него. Однако, рассказали в МИФИ, сегодня актуальной задачей радиолокации стало построение так называемых радиоизображений. Заведующий лабораторией дизайна и СВЧ-измерений МИФИ Роман Рыжук рассказал, что в основе метода лежит радиофотонная регистрация радиоголограммы с последующей компьютерной обработкой сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала.

"Мы предложили схему радиофотонной обработки сигнала, когда принимаемый рупорной антенной СВЧ-сигнал в оптическом тракте смешивается с опорным СВЧ-сигналом при помощи двойного параллельного модулятора Маха-Цендера. На выходе схемы фотодетектор преобразует оптический сигнал в электрический. Выходной ток фотодетектора позволяет восстановить амплитудно-фазовое распределение принимаемого сигнала", - сказал Рыжук.

Важная особенность метода в том, что радиосигнал преобразуется в оптический, а оптический - в электрический, и только последний уже можно проанализировать с помощью компьютера с использованием преобразований Фурье. Как пояснил ученый, преобразование радиосигнала в оптический необходимо для того, чтобы информацию от приемных антенн, которые могут находиться на большом расстоянии от обрабатывающего центра, можно было передавать по оптико-волоконному кабелю без существенных потерь и с использованием широкополосности.

Ученые провели серию экспериментов, в которых для восстановления пространственного распределения СВЧ-радиосигнала передвигали приемную антенну и ориентировали ее под разными углами обзора. По словам Рыжука, исследования подтвердили работоспособность принципиальной схемы и радиофотонной методики обработки сигналов на частоте 7,5 ГГц. "Разработанные методики перспективны для построения схемотехнических решений узлов радиофотонного локатора, позволяющего восстановить пространственный облик цели на основе получения радиоизображений объекта, полученных из нескольких точек наблюдения", - отметил Рыжук.

Исследования проводились в рамках стратегического проекта "Радиофотоника и квантовая сенсорика" программы "Приоритет 2030".