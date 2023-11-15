В Самаре создали цифровую платформу для соревнований по диагностике пациентов

ТАСС, 15 ноября. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали платформу для тренировки по составлению плана лечения пациентов в условиях дефицита времени и недостающей информации. Как сообщили в пресс-службе программы "Приоритет 2030" Минобрнауки РФ, платформа предназначена для медиков и самого пациента.

"Платформа представляет собой хаб для соревнований с решением клинических кейсов. Пациенты загружают свою историю болезни, а медперсонал формирует команду для постановки диагноза и составления плана лечения в условиях дефицита времени и неполной информации. Решение кейса можно разбить на несколько этапов и измерить, насколько хорошо участники понимают ситуацию", - отметили в пресс-службе.

По словам заведующей цифровой кафедрой СамГМУ Илоны Куликовских, новую платформу можно использовать для создания эффективных образовательных инструментов, программно-аппаратных комплексов, симуляторов и тренажеров. Она помогает упростить сложные сценарии, разбивая их на небольшие и простые для понимания блоки, с помощью которых можно собирать новые решения в реальном времени, как конструктор.

В настоящее время платформа проходит апробацию в рамках программы "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты"). "Цифровые кафедры" - совместный проект Минобрнауки и Минцифры РФ.