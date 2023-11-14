В Заполярье начали испытания российских снегоболотоходов "Архант-Н" в зимних условиях

КАНДАЛАКША /Мурманская область/, 14 ноября. /ТАСС/. В Заполярье начали испытания российских снегоболотоходов "Архант-Н" в рамках зимнего этапа экспедиции "Чистая Арктика - Восток 77". Двум экспедиционным группам предстоит пройти по замерзшим болотам Мурманской области из Кандалакши в Кировск: испытать машины на пригодность к использованию в условиях Арктики, а также провести научные исследования, сообщил ТАСС заместитель начальника экспедиции Дмитрий Белов.

"В Мурманской области у нас начался зимний этап исследований в рамках экспедиции "Чистая Арктика - Восток 77". Ученые будут добираться из Кандалакши в Кировск по промерзшим болотам на снегоболотоходах "Архант-Н". Задачи две - испытать новейшую российскую технику и взять пробы торфяного грунта", - сказал Белов.

Он пояснил, что "Архант-Н" ученые будут испытывать на пригодность для использования зимой в арктических условиях. В дальнейшем планируется, что снегоболотоходы начнут привлекать для поисково-спасательных работ и оказания медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов. Снегоболотоходы "Архант-Н" уже прошли осенние испытания не озерах Карелии, а после Заполярья их будут проверять в условиях экстремальных температур на Ямале.

"Это техника, которая приспособлена для перемещения по любой местности, на ней можно переплыть реку, озеро, болото. Эта амфибия может вместить пять-восемь человек и очень быстро доставить в любую погоду к любой точке Арктики, автономно существуя несколько дней в суровых климатических условиях", - сказал Белов.

Климатические исследования

Из Кандалакши в Кировск отправились две группы ученых на двух снегоболотоходах. В составе одной из групп - корреспондент ТАСС Вера Костамо, которая лично испытает "Архант-Н", проведя несколько дней и ночей на мурманских болотах и расскажет об этом читателям ТАСС. Ученые же в экспедиции намерены взять пробы торфяного грунта и провести климатические исследования.

"Мы делаем большое количество климатических исследований, связанных с выбросами углерода в атмосферу. Мурманская область и Карелия - одни из самых важных климатических регионов мира, не только России. Торфяные болота этих регионов удерживают огромное количество углекислого газа. При потеплении предполагается, что эти выбросы углекислого газа могут увеличиться", - сказал Белов.

Он пояснил, что, по мнению иностранных ученых, при выделении болотами двух северных регионов России большего количества углекислого газа может произойти парниковый эффект. "Много лет нас они пугали этим парниковым эффектом, но болота не собираются выделять огромное количество углекислого газа. Мы летом провели очень много проб, и сейчас в зимних условиях снова пойдем по этим болотам. Пока не можем сказать - подтверждается это или нет. Скорее всего, нет", - подчеркнул Белов.

Об экспедиции

Экспедиция "Чистая Арктика - Восток-77" является крупнейшей по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований севера. Настолько масштабная экспедиция проводится впервые за 40 лет. Маршрут сформирован с учетом госзаданий научных центров РАН и планируемых исследований в рамках университетских грантов. Старт исследованиям был дан в августе 2023 года в Мурманске. Планируется, что за год 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов проведут 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тыс. км.