Под Тверью открылся первый в России биоресурсный центр коллективного пользования

ТВЕРЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Уникальный биоресурсный центр коллективного пользования (БЦКП), в котором можно хранить и изучать териологические коллекции, в том числе черепа или чучела животных, открылся в Центрально-Лесном заповеднике под Тверью. Об этом ТАСС рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма заповедника Мария Сидоренко.

"Биоресурсный центр коллективного пользования нужен для хранения и работы с териологическими коллекциями, например, черепов или чучел животных. Для биологов такие коллекции - ценный материал. БЦКП позволит любому исследователю обратиться к материалу, чтобы провести свои измерения или изучить признак, который другие исследователи не изучали. Пока других таких центров в системе особо охраняемых природных территорий России нет", - рассказала Сидоренко.

Центр построен прежде всего для ученых. В нем они смогут работать с материалами для решения своих научных задач, а также для сохранения коллекций с других особо охраняемых природных территорий, где нет условий для хранения. "Сейчас в БЦКП перенесена краниологическая коллекция (коллекция черепов и других костей животных) нашего заповедника и ряда других заповедников, которые передавали материал нам на хранение еще до строительства центра. В коллекции более 5 000 экземпляров", - отметил специалист.

Также в здании оборудовано специальное рабочее место для исследователей. Попасть сюда смогут и туристы в составе организованных экскурсий.

Центрально-Лесной заповедник расположен на площади 24,4 га в Тверской области, на водоразделе верховьев рек Волги и Западной Двины. Он создан в 1930 году для сохранения хвойно-широколиственных южнотаежных коренных лесов на моренных водораздельных равнинах и их обитателей.