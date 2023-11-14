В России создали подложку мембраны, повышающую качество добычи природного газа

МОСКВА, 14 ноября /ТАСС/. Специалисты Института нефтехимического синтеза имени Топичева Российской академии наук (ИНХС РАН) разработали уникальную подложку мембраны. Она в девять раз снижает энергозатраты на очистку природного газа от тяжелых углеводородов, что позволяет повысить качество добываемого сырья, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Separation and Purification Technology.

"Новая методика позволила получить подложки из полисульфона с рекордно высокой газопроницаемостью, в 10 раз превосходящей газопроницаемость аналогичных пористых половолоконных подложек, описанных в литературе. Так, например, за час через подложку площадью 1 кв. м при нормальном атмосферном давлении проходит 95 тыс. л углекислого газа. Разработка ученых поможет увеличить более чем в два раза производительность композиционных мембран и более чем в девять раз снизить затраты энергии на разделение природного газа", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, подложка из полисуфона представляет собой полые волокна, напоминающие трубочки, с толщиной стенки 300 микрометров. Чтобы мембрана имела минимальное сопротивление, структуру поверхности волокон вблизи внутреннего канала оптимизировали за счет подачи внутрь подложки газов пентана, гексана и гептана.

Мембрана, помогающая уменьшить содержание тяжелых углеводородов в газоразделительных мембранных установках состоит из плотного разделяющего слоя и пористой подложки. Снижение доли концентрации "тяжелых" углеродов необходимо, чтобы в трубопроводе не создавался конденсат, ухудшающий его работу, говорится в сообщении.