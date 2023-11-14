В Индии обнаружили окаменелость предка крокодила возрастом 250 млн лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые обнаружили в Индии окаменелые останки животного возрастом 250 млн лет. Как сообщает газета Times of India, оно считается предком современного крокодила, и это первая подобная окаменелость, найденная в Индии.

Окаменелость, найденная в районе Западного Миднапура в индийском штате Западная Бенгалия, старше самых древних археологических находок из этого региона более чем на 200 млн лет. Существо, получившее название Samsarasuchus palemae, жило в триасовый период на суперконтиненте Пангея, существовавшем в позднем палеозое и раннем мезозое - 335-175 млн лет назад. Это открытие дает ценную информацию о древнем биоразнообразии Индии.

По словам археолога Рупендры Кумара Чаттопадхайя, обнаружение "останков одного животного показывает, что этот вид постоянно обитал в этом регионе". Как заверил ученый, крокодилы, которые сегодня обитают в мангровых зарослях Бенгалии, очень похожи на своих предков, живших 250 млн лет назад.

Команда исследователей впервые наткнулась на позвоночных этого вида, сохранившихся внутри горных пород, в 2015 году. Они предположили, что это вид семейства Proterosuchidae, а затем сравнили подобные находки со сделанными в других странах. "Мы собрали образцы останков и сравнили их с аналогичными останками в других странах, особенно с теми, которые были найдены в Китае и Южной Африке, чтобы подтвердить видовой тип", - рассказал профессор отдела геологических исследований Индийского статистического института Дхурджати Сенгупта.

Предыдущие исследования показали, что Proterosuchidae были доисторическими рептилиями, считавшимися близкими родственниками архозавров, таких как птицы и динозавры. Их длинные тонкие тела вырастали до 1,5-4 м, а структура слуха указывает на то, что большую часть времени они проводили под водой, мало чем отличаясь от современных крокодилов. Главное отличие этого вида от современных крокодилов - опущенная вниз морда, что, предположительно, упрощало ловлю добычи.