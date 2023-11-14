В Инженерной школе Союзного государства создали уникальную систему микроклимата

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Молодые ученые Передовой инженерной школы (ПИШ) Союзного государства, куда входит Псковский государственный университет (ПсковГУ) и Белорусский национальный технический университет (БНТУ), разработали не имеющую аналогов в мире установку для улучшения микроклимата в помещениях. Ее уникальность заключается в том, что система может работать и поддерживать комфортную температуру в зданиях даже в холодное время года, без дополнительного источника тепла, сообщила пресс-служба ПсковГУ.

По данным пресс-службы, на данный момент для улучшения микроклимата в помещениях в основном используют кондиционирование или обычное проветривание. Но у этих методов есть недостатки: при проветривании можно запустить в дом насекомых или запахи, а кондиционер при температуре воздуха на улице ниже 15 градусов практически не может работать.

"Когда осенью-весной стартует переходный этап отопления, в домах может быть холодно или жарко, но с помощью моего изобретения можно наладить микроклимат в каждой квартире без использования батарей. В трубку определенной геометрии подается воздух, с одного конца выходит горячий поток, с другого - холодный, и они смешиваются. Благодаря этому в помещении можно создать определенную температуру", - цитирует пресс-служба слова изобретателя Кирилла Нестерова.

Кирилл Нестеров учится в ПИШ Союзного государства. Он разработал систему улучшения микроклимата в многоквартирных домах на основе вихревого эффекта Ранка-Хилша. По словам студента, на лекциях его заинтересовал этот эффект, и молодой изобретатель задумался, как можно использовать его на практике. Аналогов разработке студента на данный момент нет.

Еще одно изобретение, которое создали студенты ПИШ Союзного государства - компактный 3D-принтер, у которого по сравнению с аналогами удалось создать наиболее широкие границы печати. Среди разработок молодых ученых, которые получили признание экспертов: устройство для удаления наледи с твердой поверхности тротуаров и дорог, а также нейронная сеть, помогающая врачам распознавать меланомы на медицинских снимках. Организатором конкурса выступил Фонд содействия инновациям, центр "Мой бизнес", Инжиниринговый центр Псковской области. В конкурсе принимали участие молодые исследователи в возрасте от 18 до 30 лет.