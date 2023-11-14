На Камчатке обнаружили стоянку древних людей эпохи неолита

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Новый объект археологического наследия "Поселение Хайкова-1" обнаружен при проведении историко-культурной экспертизы земельного участка, расположенного на территории Елизовского муниципального района, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Памятник обнаружен отрядом Научно-производственного центра историко-культурной экспертизы Владивостока при выполнении археологических полевых работ и предварительно датируется эпохой неолита. Найденный объект археологии включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Камчатского края. Также установлен особый режим использования земельного участка, в границах которого расположен выявленный объект археологического наследия", - говорится в сообщении.

В краевом правительстве ТАСС сообщили, что речь идет о стоянке древних людей, при этом возраст найденных предметов быта уточняется. В археологических находках ученых - различные виды отщепов (обсидиановые, из кремнистого туфа, кремня), концевые скребки, тесла, ретушированные наконечники стрел.