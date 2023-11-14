Ученые доказали возможность возникновения в космосе молекул для создания жизни

ТАСС, 14 ноября. Исследователи Самарского университета им. Королева совместно с коллегами из США теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе сложных органических веществ, необходимых для существования и развития на Земле первых биологических протоклеток. Об этом сообщает пресс-служба российского вуза.

"Создав с помощью специального оборудования аналоги межзвездного льда, международная группа ученых с помощью различных химических реакций, типичных для условий глубокого космоса, получила молекулы хелатирующих агентов - так называются вещества, с помощью которых внутрь первых примитивных протоклеток могли проникать ионы металлов, обеспечивая нормальную жизнедеятельность клеток и ускоряя копирование нити рибонуклеионовой кислоты (РНК) - одной из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов", - говорится в сообщении.

Отмечается научная значимость работы: ее авторы впервые смогли получить органические хелатирующие агенты в аналогах межзвездного льда. "Это еще один значительный шаг к разгадке появления жизни на Земле. Как считают многие ученые, хелатирующие агенты были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования, доцента кафедры физики Самарского университета им. Королева Ивана Антонова.

Ученый отметил, вопрос химических предпосылок возникновения и развития жизни на Земле является основополагающим для астрохимии и астробиологии. Исследователи предполагают, что в ранних формах жизни должны были быть биомолекулы в форме РНК и аминокислот. Ключевую роль в стабилизации и копировании РНК играют ионы металлов. Современные клетки используют специальные белки для транспортировки ионов через свои мембраны, однако эти белки слишком большие и сложные и вряд ли могли существовать в древнейшие времена первых протоклеток.

Авторы работы пришли к выводу, что что ионы могли переноситься с помощью хелатирующих агентов, возникших в космосе в межзвездном льду и затем попавших вместе с метеоритами на Землю. "Наши расчеты и эксперименты показали правдоподобный механизм образования многофункциональной сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса. Это фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе", - цитирует пресс-служба Антонова.

Отмечается, что теоретическая часть исследования была проведена в Самарском университете им. Королева, а экспериментальная - в Гавайском университете в США.