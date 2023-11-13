Мораторий на требования к публикациям ученых в зарубежных журналах продлили до 2024 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российское правительство продлило до конца 2024 года запрет на требование учета индексации публикаций ученых в международных базах (Scopus, Web of Science) при оценке результативности научных программ и проектов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, наличие публикаций в зарубежных изданиях не будет учитываться при выполнении научных и инновационных проектов и программ, при выделении научных и образовательных грантов, при оценке эффективности деятельности бюджетных и автономных организаций, а также показателей выполнения национальных и федеральных проектов. Кроме того, необязательным в этих случаях будет и участие в зарубежных научных конференциях.

Минобрнауки РФ поручено в восьмимесячный срок разработать новую систему оценки результативности научных исследований и разработок.

Учет публикационной активности ученых

Мораторий на учет публикаций в зарубежных журналах был введен российским правительством в марте 2022 года. Изначально он действовал до конца 2022-го, позднее был продлен до конца 2023 года.

До марта 2022-го при оценке того, в каком объеме научные организации выполняют государственное задание, одним из критериев являлась публикационная активность - более высокую оценку получали те исследователи, которые публиковали свои статьи в зарубежных изданиях. Кроме того, обязательное требование публикаций в международных базах научных изданий, прежде всего Web of Science и Scopus, содержалось и в условиях предоставления финансирования в рамках государственных программ и проектов.