В Петербурге нашли способ повысить эффективность лапароскопии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) первыми в мире предложили использовать методику оценки кровотока IPPG для повышения эффективности малоинвазивных хирургических вмешательств. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые СПбГУ совместно с врачами Северо-Западного окружного научно клинического центра имени Л. Г. Соколова доказали эффективность применения методики IPPG - фотоплетизмографии - при лапароскопических, то есть малоинвазивных хирургических вмешательствах. IPPG - это методика оценки кровотока, при которой камера делает снимки внутренних органов в зеленом свете синхронно с записью ЭКГ, а специальное программное обеспечение оценивает кровоснабжение тканей. Важно, что метод не требует введения индикаторного вещества и любой другой специальной подготовки пациента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее хирургам было сложно оценивать и контролировать кровоснабжение органов в режиме реального времени, а метод IPPG до сих пор не применялся. Ученые вместе с врачами опробовали технологию на девяти пациентах с раком желудка или колоректальным раком, доказав эффективность и безопасность метода.

"Результаты записывались синхронно с ЭКГ, метод позволял свести на нет погрешности, которые неминуемо возникают при сердцебиении и дыхании пациента. <...> Мы убедились, что этот способ позволяет легко и - что важно - непрерывно получать новые количественные изображения перфузии тканей. Введение метода в повсеместную практику врачей поможет увеличить количество малоинвазивных операций, а значит, сократить количество возможных осложнений и летальность", - привели в пресс-службе слова главного хирурга Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова Виктора Кащенко.