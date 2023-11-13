Ученые БелГУ создали инновационный материал для энергоблоков нового поколения

ТАСС, 13 ноября. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) создали инновационный материал для производства энергоблоков нового поколения. Он повысит коэффициент полезного действия (КПД) энергоблоков за счет увеличения параметров работы пара, сообщила ТАСС пресс-служба БелГУ.

"По словам научного руководителя проекта - старшего научного сотрудника лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИИ материаловедения и инновационных технологий, кандидата технических наук Романа Мишнева, в результате комплексного исследования разработан инновационный материал, а также методика получения изделий, позволяющих повысить КПД энергоблоков за счет увеличения параметров работы пара. В итоге будут разработаны и юридические инструменты по ускорению внедрения инновационных материалов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы вуза, инновационная технология запатентована, материаловеды БелГУ также разработали режим сваривания нового материала. "Благодаря уникальному комплексу свойств материала: сопротивлению ползучести, малоцикловой усталости, ударной вязкости и прочности - интерес как к самому материалу, так и к режимам его сваривания очень высок. На его основе может быть создана соответственная промышленная технология для энергетического машиностроения", - говорится в сообщении. Пресс-служба БелГУ уточнила, что проект реализуется по программе "Приоритет 2030". Планируется создание технологической базы для перехода "от материала к изделиям" для энергетического машиностроения, поэтому ученые исследуют высокохромистые стали мартенситного класса для производства элементов энергоблоков нового поколения и аустенитные стали типа 304 H.

"Мы поставили перед собой глобальную цель - создать подход по замене высокоответственных материалов в условиях жесткой санкционной политики на отечественные аналоги. Уже выполнены работы по анализу ситуации как с точки зрения сварных соединений мартенситных и аустенитных сталей, так и в области энергетического права. Осуществили подбор режимов сваривания мартенситных высокохромистых сталей методом сварки трением с перемешиванием и лазерной сварки и методов последующей обработки. На эти результаты интеллектуальной деятельности мы уже получили шесть ноу-хау и один патент", - цитирует пресс-служба научного руководителя проекта Романа Мишнева.